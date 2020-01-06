Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü
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Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü.

06.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:41

'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

'da kent genelinde etkili olan yağış, 'de yollarda su birikintileri oluşturtu. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü
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