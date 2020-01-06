Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

06.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:23

SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış, Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluşturtu. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

Kaynak: DHA