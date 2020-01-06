SARIYER'DE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
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SARIYER'DE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

SARIYER'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü.

06.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:15
SARIYER'DE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

'de aşırı yağış nedeniyle yollar döndü. sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. 

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış, 'de yollarda su birikintileri oluşturtu. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi. 

Görüntü Dökümü:

-------------------Göle dönen yollardan detay-Araçların su birikintilerinden geçmesi-Tıkanan rögarlar-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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