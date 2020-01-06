Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu
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Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu

Sarıyer'de bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

06.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:00
Sarıyer'de aşırı rüzgar binanın çatısını uçurdu

'de bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.


Sarıyer Dişbudak Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısı fırtınada uçtu. Olay yerine gelen ekipler, çatıdan düşen parçalar nedeniyle güvenlik önlemi alarak, sokağı bir süre araç ve yaya trafiğine kapattı. ekipleri binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çatıdan düşen parçaların itfaiye ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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