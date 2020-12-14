Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
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Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı

14.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:02
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı

SARIYER'de çalışma sırasında kapağı açık bırakılan rögara düşen araçlardan bir taksi hasar gördü.

SARIYER'de çalışma sırasında kapağı açık bırakılan rögara düşen araçlardan bir taksi hasar gördü. Mazot deposu delinen taksi, tamirhaneye götürülürken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İSKİ ekipleri Sarıyer'de oluşan bir lağımda oluşan tıkanıklığa müdahale etti.  Çalışma sırasında yol ortasındaki rögar açıldı. Çevresinde önlem alınmayan rögar sürücülerin kabusu oldu. Araçlar peşi sıra giderken rögara düştü. İki yolcuyla ilerleyen taksi sürücüsü Murat Çukuryüklü açık rögarı fark etmedi. Taksinin sol lastikleri rögara düştü. Bu sırada hasar alan mazot deposu delinerek yola yakıt döküldü. Takside bulunan yolcular da büyük şok yaşadı. Taksi tamir edilmek üzere tamirhaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası rögar kapağını kapatan İSKİ ekipleri ise yolu temizledi.

"RÖGARA GİRİP ÇIKTIM"

Rögara giren taksi şoförü Murat Çukuryüklü, "Yoldan geliyordum. Arabada yolcu vardı. Rampayı çıktım. Zaten yer tepede düze çıkınca bir patırtı oldu. Baktığımda rögar açıkmış. Rögara girip çıktık. Arabanın deposu hasar aldı, depo delindiği için mazot yola aktı gitti. Rögarın açık olduğunu görmedim. Görsem geçer miydim? Yaralı kimse yok. Maddi hasarımız var" dedi.

"RÖGARIN ETRAFINDA ÖNLEM YOKTU"

Rögara düşmekten son anda kurtulan bir başka araç sürücüsü Hakan Varol ise "Ben de az önce bu yoldan geçtim. Arabayla oradan geçerken çalışma yapıyorlardı. Ancak rögarın etrafında herhangi bir şey yoktu. Ben de son anda gördüm. Allahtan yukarıdan bir araba geliyordu. O bana yol verdiği için durmak zorunda kaldım. Yoksa kesinlikle ben de düşecektim. Rögar etrafında kesinlikle bir önlem almamışlardı" dedi.


- İstanbul
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı
Sarıyer'de araçlara rögar tuzağı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE

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