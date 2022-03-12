SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI - Haberler

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SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde buzlanan yollarda çok sayıda araç ve otobüs yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.

SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger, Sarıyer, İETT, Güncel, Haberler

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