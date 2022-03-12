SARIYER'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de aralarında otobüslerin de olduğu çok sayıya araç yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de sabah saatlerinde buzlanan yollarda çok sayıda araç ve otobüs yolda kaldı. Zor anlar yaşayan sürücülere yayalar ve yolcular yardım etti.