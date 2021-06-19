SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
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SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL( DHA) SARIYER'de dün gece etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle akasya ağacı, evin üzerine devrildi.

Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL( DHA) SARIYER'de dün gece etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle akasya ağacı, evin üzerine devrildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Şalcıkır Sokak üzerinde bulunan akasya ağacı dün akşam etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle 2 katlı evin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle çatıya çarpan ağaç paniğe neden oldu. Çatıya yaslanan ağaç için sabah belediye ekiplerine haber verildi. Ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek evden kurtarıldı.

SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
SARIYER'DE AKASYA AĞACI EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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