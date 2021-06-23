Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi
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Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Sarıyer'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'taki tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisine zarar veren kişinin neden olduğu iddia edildi. Kesici aletlerle vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi
Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi
Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi
Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi
Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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