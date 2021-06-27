SARIYER'DE 9 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN SONRASI KAMERADA

Haber-Kamera YILMAZ OKUR İstanbul DHASarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü.