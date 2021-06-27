SARIYER'DE 9 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN SONRASI KAMERADA
Haber-Kamera YILMAZ OKUR İstanbul DHASarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü.
Haber-Kamera YILMAZ OKUR İstanbul DHA
Sarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü. Boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, binanın yıkılmasının hemen sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşısındaki binanın balkonundan çekilen görüntülerde, yıkılmasının ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı