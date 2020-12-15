Sarıyer'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
15.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:48
Sarıyer'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıyer'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer