Sarıyer'de 3 otobüs ile motosikletin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

29.02.2020 20:23 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:23

Sarıyer Ayazağa'da 3 halk otobüsü ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sularında Sarıyer Ayazağa Mahallesi 174. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan 34 TN 7559 halk otobüsü önünde seyreden 34 CNR 366 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet, karşı şeritten gelen başka bir otobüsle kendisine çarpan otobüsün arasında kaldı. Kaza sırasında arkadan gelen başka bir otobüs duramayarak kazaya karışan otobüse yandan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, arada sıkışan motosiklet sürücüsü ile iki tane yolcu yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ile yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.



Arada sıkışan ve yara almadan kurtulan Kıvanç Narlı, "Ben otobüsün arkasında duruyordum. Daha sonra diğer otobüs arkadan geldi, vurduğunu biliyorum. Ben de kaldım arada. Sıkışan kişiyi bilmiyorum, motosiklet sürücüsüydü. Sonra ambulans götürmüş. Freni boşalmış diyorlar. Otobüsün içindeki kişilerden yaralanan vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA