Sarıyer'de 3 Katlı Binada Yangın 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralı (Ek Görüntüyle Geniş Haber)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken alevler arasında kalan binanın 2. ve 3. katlarındaki 3 kişiden 2'si öldü bir kişi ise yaralandı.