Sarıyer'de 3 Katlı Binada Yangın 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralıek Görüntüyle Geniş Haber

Dha İSTANBUL - SARIYER'DE 3 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALIek görüntüyle geniş haber

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın i Katında meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahele eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan, isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Duman'dan etkilenen yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan(50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelmelerin ardından cesetler ambulansla Sarıyer Devlet Hastenesi morguna kaldırıldı.

Yangını gören Yunus Emre Demir 'İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bi yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu" dedi Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.