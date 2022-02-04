Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de ekmek almaya giden 16 yaşındaki kız çocuğunun vurularak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi Özkal Ş.(42) adliyeye sevk edildi.

Sarıyer, Çayırbaşı mahallesinde dün iki kişi arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıkmıştı. Kavga sırasında silahına davrananarak ateş açan Özkal Ş., bu sırada ekmek almak için evden çıkan 16 yaşındaki Dilan Tekel'in vurularak ağır yaralanmasına neden olmuştu. Tekel'in kanlar içinde yere düşmesi üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile kaçmaya çalışırken yakalanan ve linç edilmek istenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.