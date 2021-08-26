Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi
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Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi, bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.

Sarıyer'de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi, bir ruhsatlı tekneye ve üç kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ekipleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bot ve toplam 23 personel ile sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 1 ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11 bin 885 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada 1 araca özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlarına el konulurken, kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

Denetimde, el konulan 64 çuval yaklaşık olarak 1 ton civarındaki midye canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.

Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de 1 ton midye ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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