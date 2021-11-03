Sarıyer Büyük Liman önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Sarıyer Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeni ile sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri'ne emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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