Sarıyer Büyük Liman önlerinde arızalanarak sürüklenen tekne kurtarıldı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeni ile sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri'ne emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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