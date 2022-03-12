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Sarıyer beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Yunus Emre Şeker - Genel
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Sarıyer beyaza büründü Sarıyer'de etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer beyaza büründü

İSTANBUL - Sarıyer'de etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Yolların ise karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 3 gündür kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Sarıyer'de ise bugün etkisini arttıran kar yağışı etrafı beyaza büründü. Yolların da karla kaplandığı görüldü.

Sarıyer beyaza büründü

Sarıyer beyaza büründü

Sarıyer beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

Sarıyer, kar, Genel, Haberler

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