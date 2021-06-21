Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Begüm Hepkaptan'ı transfer etti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, Begüm Hepkaptan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, Begüm Hepkaptan'ı kadrosuna kattı.

Kuüpten yapılan açıklamaya göre 1997 doğumlu oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Merinos'da forma giyen orta oyuncu Begüm Hepkaptan daha önce Işıkkent ve Bozüyük Belediyespor'da oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul