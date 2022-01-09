Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Zafer ÖzmenKuzeyboru: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz,(Dilek Kınık, Simay Gazi, İvana Vanjak, Hande Korkut)Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic,...

AKSARAY (AA) - Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz,(Dilek Kınık, Simay Gazi, İvana Vanjak, Hande Korkut)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl)

Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 25-18, 15-11

Süre: 135 dakika (29, 27, 34, 26, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, kendi seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA / Zekeriya Karadavut - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title