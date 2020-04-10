Sarıyer Belediyesinden online kültür sanat eğitimi Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğünce yüz yüze verilen eğitimler, Sarıyerlilerin evde kaliteli vakit geçirebilmesi için online sisteme taşındı.

Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğünce yüz yüze verilen eğitimler, Sarıyerlilerin evde kaliteli vakit geçirebilmesi için online sisteme taşındı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, kültür sanat dünyasındaki birçok faaliyetin de durma aşamasına ulaştığı belirtildi.

Belediye olarak bu süreçte Sarıyerlilerin evde kaliteli vakit geçirebilmesi için yüz yüze derslerin iptal edilerek ücretsiz uzaktan eğitime geçildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle çoğumuz günümüzü evde geçiriyoruz. Hayatımız neredeyse tamamen 'online' olurken Sarıyer Belediyesi de online belediyecilik hizmetine geçti. Uzaktan eğitim, konser, yoga, pilates, jimnastik, fitness, çocuklar için eğitici aktiviteler ve daha fazlası.. İşte bu kapsamda vatandaşları sanatla buluşturmak için de çalışmalar devam ediyor." denildi.

Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimlerin, bilgisayar ortamından, tablet ya da cep telefonlarından izlenebildiği kaydedilen açıklamada, uygulamalı tiyatrodan piyanoya kadar beş farklı branşta verilen kurslara ilginin oldukça yoğun olduğu bildirildi.

Açıklamada, haftanın belli günlerinde aldıkları eğitimlere online olarak devam eden 554 kursiyerin, verilen bu hizmet için Sarıyer Belediyesine teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA