Sarıyer Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele etmek için için seferber oldu
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Sarıyer Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele etmek için için seferber oldu

Sarıyer Belediyesi, orman yangınlarıyla mücadele etmek için için seferber oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediyeye bağlı 8 personel ve 2 araçla Antalya'nın Manavgat ilçesine giderek AFAD'ın belirlediği görev bölgesinde çalışmaya başlayan ekipler, zarar gören hayvanların tedavisini de üstleniyor.

Yangın felaketiyle sarsılan Türkiye için belediyeler de seferberlik ilan etti. Sarıyer Belediyesi personelleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangını söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 6 sivil savunma personeli, 1 veteriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 2 sivil savunma aracı ile bölgeye giden ekipler orman yangının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Afet yönetim merkezine katılarak getirilen 6.600 şişe su, 6 ekiptik yangın alanı müdahale ekipmanı, 6 adet oksijen tüpü, yangın tüpleri,ilaç, yanık kremi, pansuman bezi, sargı bezi, yangın battaniyesi, hayvanlar için ilaç, dezenfektan, maske, çay, çay makinesi, el sabunu gibi malzemeleri teslim eden ekipler, AFAD'ın belirlediği görev bölgesinde orman ve itfaiye personeline erzak temini ve anlık gelişmelerde kurtarma ve tahliye görevini üstleniyor. Veteriner personelleri ise yangında zarar görmüş hayvanları tedavi etmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de sosyal medya hesabından, " Güzel ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlar yüreğimizi dağlıyor. Geçmişten miras, geleceğimiz için emanet olan doğamıza tüm gücümüzle sahip çıkmak için üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız" diyerek desteğini iletti.

Kaynak: Bültenler

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