Sarıyer Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme protestosu
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Sarıyer Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme protestosu

18.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:17
Sarıyer Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme protestosu

Sarıyer Belediyesinde çalışan işçiler, yenilenmeyen toplu sözleşme için ilçe meydanında toplanarak belediyeyi protesto etti.

Sarıyer Belediyesinde çalışan işçiler, yenilenmeyen toplu sözleşme için ilçe meydanında toplanarak belediyeyi protesto etti.

Sarıyer Belediyesinde çalışan işçiler belediyenin toplu sözleşme yapmayarak mevcut şartlardan daha aşağıda şartlarda çalıştırmak istemesi üzerini protesto etti. Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, belediyeyi toplu sözleşmeye yönelik protesto edip basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardında slogan atan işçiler, olaysız bir şekilde dağıldı.

Grup adına açıklamayı yapan İbrahim Erol, "Toplu iş sözleşmesinin oturmaması. Genel İş Sendikası yetki itirazında bulunuluyor. Yetki İtiraz kazanılıyor. Belediye Başkanımız da Yargıtay'a taşıyor. Herhangi bir sonuç yok. Asgari ücretin altında çalışıyoruz. Bu işçiler geçim sıkıntısı çekiyor. Birçok belediye işçisi tefecilerden para alıyor. Toplu sözleşme yapılmayan bin 700 kişiyiz" dedi. - İSTANBUL

Sarıyer Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme protestosu
Sarıyer Belediyesi işçilerinden toplu sözleşme protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:30:40. #1.15#
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