Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem

18.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:15
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem

Sarıyer Belediyesi işçileri yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle eylem yaptı.

Sarıyer Belediyesi işçileri yenilenmeyen toplu sözleşmeleri nedeniyle eylem yaptı. 

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek eylem yaptı.  Toplu sözleşme hakkı kazanmalarına rağmen Sarıyer Belediyesi'nin karşı dava açarak, toplu sözleşme sürecini Yargıtay'a taşıması sebebiyle eylem yaptıklarır belirten işçiler basın açıklamasında bulundu. Grup adına yapılan açıklamada, "Bizler yetkimize itirazın geri çekilmesini ve toplu sözleşmemizin ivedilikle yapılmasını Sarıyer Belediyesi yönetimi ve CHP yönetiminden talep ediyoruz. 2 kez kazandığımız hakkımızı neden gasp etmektesiniz. Her zaman haktan, haklıdan, emekçiden yana olduğunu söyleyen Sayın Şükrü Genç başkan neden hakkımızı gasp etmektedir. İkinci yüzyıl iktidar beyannamesi yayınlayan CHP, işçilere reva görülen bu hak gaspına karşı nasıl bir mücadele edecektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyeler ve yerel yönetimler beyannamesindeki 7. madde neden uygulanmamaktadır. Bizler hakkımız ve hukukumuzun savunulmasını CHP yönetiminden talep ediyoruz" denildi.

Park ve bahçelerde temizlik işçisi olduğunu belirten İbrahim Erol, "Artık bizim sabredecek gücümüz kalmadı. Asgari ücretin altında çalışan işçileriz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Sürecin bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu şekilde toplu sözleşmesi yapılmayan 1700 işçi mağdur" dedi.

 


Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem
Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Adana Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıyer Belediyesi işçilerinden eylem | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:15:02. #1.14#
title