Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten Başkan Köse'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten Başkan Köse'ye ziyaret

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten Başkan Köse'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Genç'e ziyareti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz eşlik etti.

Ziyarette Safranbolu Belediye başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Metin Yıldırım da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Genç, Safranbolu'da olmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yerel yönetim anlayışına bir kadının bakışı ve dokunuşunun çok önemli olduğunu belirten Genç, "Bu anlamda sayın başkanımızdan öğreneceğimiz çok şey var. Bununla birlikte yerel yönetimlerin arasındaki ilişkilerin sıcak tutulması gerekmekte." ifadesini kullandı.

Başkan Genç ve beraberindekilere teşekkür eden Köse de salgın döneminde zor durumdaki vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten Başkan Köse'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:26:25. #1.14#

title