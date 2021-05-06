Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten Başkan Köse'ye ziyaret

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Genç'e ziyareti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz eşlik etti.

Ziyarette Safranbolu Belediye başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Metin Yıldırım da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Genç, Safranbolu'da olmanın büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yerel yönetim anlayışına bir kadının bakışı ve dokunuşunun çok önemli olduğunu belirten Genç, "Bu anlamda sayın başkanımızdan öğreneceğimiz çok şey var. Bununla birlikte yerel yönetimlerin arasındaki ilişkilerin sıcak tutulması gerekmekte." ifadesini kullandı.

Başkan Genç ve beraberindekilere teşekkür eden Köse de salgın döneminde zor durumdaki vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu