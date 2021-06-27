Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada

Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü.

SARIYER'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü. Boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, binanın yıkılmasının hemen sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşısındaki binanın balkonundan çekilen görüntülerde, yıkılmasının ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.

- İstanbul

Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada
Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de 9 katlı binanın çökmesinin hemen sonrası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 21:00:51. #1.14#

title