Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması
İnönü ilçesinden geçen Bilecik-Kütahya karayolu Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması başladı.
09.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:06
İnönü ilçesinden geçen Bilecik-Kütahya karayolu Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması başladı.
İnönü Belediye Başkanlığı, talep üzerine köprüde korozyondan dolayı meydana gelen banket ve tretuvar bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bilecik - Kütahya otoyolunda ulaşım İnönü Kavşağı - Jandarma arasında kontrolü ve tek şeritten çift yönlü olarak verileceği belirtildi.
İnönü İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinleri ve sürücüler çalışma süresince dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA