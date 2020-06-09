Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması
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Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması

İnönü ilçesinden geçen Bilecik-Kütahya karayolu Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması başladı.

Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması
09.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:06

İnönü ilçesinden geçen Bilecik-Kütahya karayolu Sarısu Köprüsünde bakım onarım çalışması başladı.

İnönü Belediye Başkanlığı, talep üzerine köprüde korozyondan dolayı meydana gelen banket ve tretuvar bakım onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle Bilecik - Kütahya otoyolunda ulaşım İnönü Kavşağı - Jandarma arasında kontrolü ve tek şeritten çift yönlü olarak verileceği belirtildi.

İnönü İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ilçe sakinleri ve sürücüler çalışma süresince dikkatli olmaları konusunda uyarıldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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