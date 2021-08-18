Sarısu Gençlik Kampı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı
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Sarısu Gençlik Kampı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı

Sarısu Gençlik Kampı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğa gönüllüsü öğretmenler, Türkiye'nin dört bir yandan gelerek, İzmit Belediyesi'nin Kandıra'daki Sarısu Gençlik Kampı'nda deneyimlerini paylaştı.

Doğa gönüllüsü öğretmenler, Türkiye'nin dört bir yandan gelerek, İzmit Belediyesi'nin Kandıra'daki Sarısu Gençlik Kampı'nda deneyimlerini paylaştı.

İzmit Belediyesinin Karadeniz'in incisi Kandıra'daki Sarısu Gençlik Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından sınıf dışı öğrenmeye gönül veren öğretmenleri ağırladı. İzmit Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı 5. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması'nda bir araya gelen doğaya gönül veren öğretmenler, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Sarısu Sahili'nde keşif ve incelemelerde bulundu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç ve Spor Müdürü Mithat Ağa'nın da katıldığı eğitim buluşması, orman okullarıyla ilgili çalışmalar yapan ve 'Doğada Öğreniyorum' eğitim programının kurucusu Gaye Amus'un önderliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında içerisinde eşsiz güzellikleri barındıran Sarısu Gençlik Kampı'nda iki gün boyunca çeşitli aktiviteler yapıldı.

Buluşma için Finlandiya'dan Kocaeli'ye gelen Gaye Amus, Sarısu Gençlik Kampı'nın çok güzel bir tesis olduğunu belirterek gençlere böyle bir imkan sunduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. Programda bir araya gelen Gaye Amus ile İzmit Belediyesi heyeti, İzmit Belediyesi'nin proje aşamasında olan Orman Okulu ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu. - KOCAELİ

Sarısu Gençlik Kampı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı
Sarısu Gençlik Kampı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenleri ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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