"Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu
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"Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.

07.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:22

'ın ilçesinin kültürünü, tarihini ve değerlerini konu alan "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı okuyucuyla buluştu.


Uzun yıllar emek verilen "Sarissa Altınyayla Tonus" kitabı Bekir Güzeldağ, Bünyamin Uğur, Zeki Özgişi ve Ahmet Dabak tarafından hazırlandı. "Sarissa Altınyayla Tonus" eseri, ilçenin dününü ve bugününü okuyucularla buluşturuyor. Eserde, ilçenin tarihinden, kültürüne, günlük yaşantısından geleneklerine kadar her şeyi bulmak mümkün. - SİVAS

Kaynak: İHA
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