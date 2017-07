Sarıoğlu, "Toki Konusunda Yer Sıkıntısı Yaşıyoruz"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Teşkilat Sekreteri ve Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, TOKİ yapımı ile ilgili açıklamalarda bulunarak yetkililerden yer temini konusunda destek istedi.



" 1 Kasım 2017 seçimleri öncesi, zamanın Başbakanı ve Hükumet Olarak, milyonlarca emekliye hitaben konutu olmayan emeklilerimize 240 ay vadeli 250,00tl taksitle konut sahibi yapacağız diye açıklandı. 1 Kasım 2015 seçimlerine kısa bir süre kalmıştı. Bunu duyan emeklilerimiz Türkiye Genelinde, TOKİ başkanlığı tarafından Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Valilikler, Belediyeler, İlçelerde kaymakamlara talepte bulunuldu. Türkiye'nin bazı Vilayetlerinde Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Vali ve Kaymakamlar TOKİ'ye yer temin ederek TOKİ tarafından yapılan daireler kura ile emeklilere dağıtıldı. İlimizde Zonguldak merkez dahil yer temini yapılmadığından, hükumetin emeklilerle ilgili müjdeli açıklama Zonguldak'ta uygulanmadı. Zonguldak'ta yaşayan 150 bin emekliden, 5 bin civarında emeklimiz aylardır yetkililerden açıklama bekliyor. Zonguldak merkez Belediye başkanımız yazılı talebimize "hazırda yerimiz yok çalışmalar devam ediyor" diye cevap verdi. Zonguldak'ı temsilen parlamentoda görev yapan iktidar muhalefet milletvekilleri, emeklilere açıklama yapmalıdırlar. Örnek olarak; Karabük, Konya, Adana, Elazığ, Bursa'da ve benzeri illerde TOKİ tarafından yapılan on binlerce sosyal konut emeklilere teslim edilirken, Zonguldak'ta yaşayan emeklilerin suçu ne? İlla o illere göç etmemiz mi? Gerekiyor. Zonguldak'ta biz Tüm işçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği İl İlçe teşkilatları olarak giden Sayın Valimizden yazılı talepte bulunmamıza rağmen şu ana kadar taleplerimiz karşılanmamıştır. Yeni gelen Sayın Valimizden yazılı olarak randevu talebinde bulunduk. Zonguldak'ta yaşayan emeklilerimizle ilgili gerek TOKİ gerekse emeklilerimizin her türlü sorunları hakkında yazılı taleplerimizi, kendisine hem hoş geldiniz diyeceğiz hem de taleplerimizi sunacağız. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek Zonguldak ve gerekse Ülke genelindeki emeklilerle ilgili taleplerimizi bir dosya halinde Genel Merkez yönetim Kurulu olarak sunacağız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK