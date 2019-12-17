Sarıoğlan oda başkanları ve çiftçilerden Başkan Akay'a kampanya sonu teşekkür ziyareti

17.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:33

Kayseri Şeker'in 65'nci kampanya döneminde çiftçilerin tarlalarındaki pancarları fabrikaya teslim etmesi sonrasında Sarıoğlan Esnaf Odası Başkanı Hacı Kuşat, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bahtiyar Yamanyaşat, Muhtarlar ve Bölge çiftçileri olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek kampanya süresince gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm yönetim, çalışılanlar ve emeği geçenler teşekkür etti.



Sarıoğlan heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker olarak başarılı bir kampanya dönemi idrak edip Kampanya dönemini kapatmak üzere olduğumuz bu günlerde kampanyanın kazasız, belasız ve güzel geçmesinden dolayı çiftçilerimiz memnuniyetlerini bizimle paylaşmak üzere teşrif etmişlerdir. Bu vesile ile 26-30 aralık tarihleri arasında 2019-2020 kampanya dönemi pancar bedellerinin ödeneceği müjdesini de kendilerine ilettik" dedi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;



"Biz çiftçilerimizin ihtiyaçlarını zamanında karşılama düşüncesinde olan bir kuruluşuz. Bizim önceliğimiz çiftçilerimizdir. Bunu bu şekilde yapıyor olmaktan mutluyuz ve karşılığını da görüyoruz. Türkiye'de Kayseri Şeker'den başka hiçbir kuruluş kotasından fazla üretimi gerçekleştiremiyor. Bizim bu başarımız çiftçilerimizin bu işe inanmasından, güvenmesinden ve üretim için her türlü gayreti göstermesinden kaynaklanıyor. O nedenle biz bu çiftçilerimizle daha çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Sarıoğlan Esnaf Odası Başkanı Hacı Kuşat; "Sarıoğlan esnafı ve çiftçileri için Kayseri Şeker demek sıcak ve faizsiz para demektir" dedi. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bahtiyar Yamanyaşat; "Bizler nakliyecilerimiz ve çiftçilerimizle hep birlikteyiz. Başkanımız ve yönetiminden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.



Sarıoğlan Çiftçisi Mustafa Atabaş da "Kayseri Şeker demek mutluluk demektir. Çiftçilerimizin gözlerinden yansıyan mutluluk öncelikle bizleri memnun ediyor. Bu sayede Kayseri Şeker çiftçisinin mutluluğu ve gelir seviyesi yükselmektedir. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz genç çiftçilerimizin de işe sahiplenmeleri bizleri mutlu etmektedir" şeklinde konuştu. Sarıoğlan genç çiftçilerinden Mustafa Cerit ve beraberindeki genç çiftçiler de "Başkanımızın her zaman yanındayız" dediler. Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi denetim Kurulu üyelerinden Mehmet Güntay ve genel müdür yardımcılarından Kazım Duygulu da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA