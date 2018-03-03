Sarımsaktan Sonra Mantar İşine de El Attı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Selma Gülhan, istiridye mantarı üretimine başladı.

Gülhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bağ bahçe işlerinde çalıştığını, edindiği tecrübe ile birkaç yıl önce TKDK desteğiyle traktör alıp sarımsak üretimi işine girdiğini söyledi.

Evde oturmanın kendisine göre olmadığını dile getiren Gülhan, "Evde tüketen değil, üreten, ekonomiye katkı sağlayan birisi olmak istedim. Hibe desteğiyle önce traktörümü aldım. Şimdi de istiridye mantarı yetiştirmeye başladım." diye konuştu.

Kurduğu 100 metrekarelik serada ziraat mühendislerinden de destek alarak istiridye mantarı ürettiğini belirten Gülhan, mantar üretimini daha geniş alanda yapmak istediğine işaret etti.

Bir hasat döneminde iki tona yakın ürün aldığına ve kilogramını 8 liradan sattığına dikkat çeken Gülhan, şunları kaydetti:

"İstiridye mantarında pazar sorunu yok. Yeter ki elinizde ürün olsun. Satıcı firmalar daha kompostlardan çıkmadan gelip pazarlık yapıp ürünü alıyor. Üç hasat döneminde sera kendini amorti ediyor. Daha sonra elde ettiğim gelirle daha büyük sera kurarak mantar yetiştirmeye başlayacağım. Çevremdekiler yapamayacağımı düşündü, zor olacağını anlattı ancak yılmadım, sabrettim. Şimdi başarılı şekilde üretim yapıyorum."

Gülhan, ev hanımlarına evde oturmak yerine çok zahmeti bulunmayan istiridye mantarı yetiştirerek ekonomilerine katkı sağlamaları tavsiyesinde bulundu.