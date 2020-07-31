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Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakta geçen yıla göre rekoltenin artmasıyla fiyatın düşmesi bekleniyor.

Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi
31.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:10

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakta geçen yıla göre rekoltenin artmasıyla fiyatın düşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekara düştü. Geçen yıl 25 bin ton olan rekoltenin ise alandaki eksilmeye rağmen bu yıl 27 bin ton civarında olması bekleniyor.

Geçen yıl 30 ila 55 lira arasında satılan sarımsak, bu yıl 15 ila 35 lira arasında alıcı buluyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, geçen yıl dolu ve yağışlar nedeniyle rekoltede büyük ölçüde kayıp yaşandığını belirtti.

Butur, sarımsağın bu yıl herhangi bir afetle karşılaşmadığını ancak hasada yakın zamanda yaşanan uzun yağışların mantar hastalığına neden olduğunu söyledi.

"Rekolte tam istediğimiz gibi değil ama çiftçimizi de memnun edecek şekilde." diyen Butur, şunları kaydetti:

"Bu yıl sarımsağın normal fiyatta kalacağını ama sonra 40-50 lira seviyelerine çıkacağını düşünüyorum. Sarımsak dikimi, fiyatların yüksek olduğu zaman yapıldı. Maliyet yüksek olduğu için çiftçimizi koruması lazım. Bazı ürünler çok maliyetli olmadığı için fiyatı düşük olduğu zamanlar çiftçimize çok fazla yük binmiyor ama sarımsak öyle değil."

"Sarımsak bu yıl da üreticinin yüzünü güldürecek"

Sarımsak üreticisi Serkan Özkan ise yağışlar nedeniyle yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını dile getirerek, "Fiyat konusunda geçen seneyle bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şu an fiyatlar 30 lira seviyelerinde. En küçüğü 15 liradan başlar, orta sarımsak 20-25, büyük boy ise 35 liraya kadar çıkıyor. Bu sene de fiyatlardan umutluyuz. Sarımsak bu yıl da üreticinin yüzünü güldürecek." diye konuştu.

Üretici Turhan Başören de çocukluğundan itibaren sarımsak üreticiliği yaptığını vurgulayarak, "Tam isteğimiz rekolteyi alamadık. Dönümden 1 ton ile 1,5 ton arası verim almış olduk. Rekolte geçen yıla göre daha fazla ama fiyat olarak daha düşük." dedi.

Kaynak: AA

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