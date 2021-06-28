Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü
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Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü

Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu yıl 10 ile 15 lira arasında satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu yıl 10 ile 15 lira arasında satılıyor.

Bu yıl yaklaşık 13 ton sarımsak üreten çiftçi Battal Yavuz, geçen yıl korona virüs salgınının başlaması ve doğal antibiyotik özelliği ile vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sarımsakta üretimin arttığını, fiyatının da 10 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

2 aya kadar yeniden fiyat artışı yaşanabileceğini belirten Yavuz, geçen yıl 1 hafta içinde 12 ton sarımsağın tükendiğini ifade ederek, "Bu yıl ekim fazla olduğu için fiyatlar düşük. 13 ton sarımsak ürettim. 2 buçuk 3 ton sarımsak kaldı. 10-15 TL'den satılıyor. 2 aya kalmaz zirve yapar. Pahalı iken çok hızlı satılıyordu. Geçen sene 12 ton sarımsağı bir haftada sattım. Bu yıl 1 ay sürdü" dedi. - ADANA

Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü
Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü
Sarımsakta üretim arttı fiyat düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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