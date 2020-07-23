HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi

Enuygun.com sitesi tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en temiz ilk 10 plajları arasına giren; 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın sayılı uzun plajlarından biri konumundaki Sarımsaklı Plajları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcilerin gözde uğrak noktalarından biri oldu.

Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi
23.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:33

Enuygun.com sitesi tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en temiz ilk 10 plajları arasına giren; 14 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın sayılı uzun plajlarından biri konumundaki Sarımsaklı Plajları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilcilerin gözde uğrak noktalarından biri oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgesi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ait Sarımsaklı Plajları'nın Türkiye'nin en temiz ilk 10 plajı arasına girmesi bölgedeki turizmciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Öncelikle Ayvalık'ımızın 14 kilometre uzunluğuyla en büyük ve en önemli plajlarından biri olan Sarımsaklı Plajları'nın bu tür bir değerlendirmeye girmiş olması ve temizlik açısından Türkiye genelinde ilk 10'a girmiş olması tabii ki bizlere büyük bir mutluluk vermiştir. Bu konuda ve şehrimizin her tarafının son derece temiz, hijyenik olmasında emeği geçen tüm Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ergin, "Tabi ki bu durum sadece Sarımsaklı Plajları'nın yüzeysel temizliğinin dışında yine bizim başkanlığımız döneminde Badavut bölgesinde yapılmış olan arıtma tesisinin de bu başarıda önemli bir payının olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarımsaklı Plajları'nda her geçen sene Mavi Bayrak sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Başkan Mesut Ergin, "Sadece Sarımsaklı'da değil, Ayvalık genelinde çok ciddi bir artış trendindedir. Bu süreçte Badavut bölgemizde dahil bu yıl 5 ayrı plajımız daha Mavi Bayraklı olmuştur" dedi.

Belediye başkanlığının dışında turizmci de olan Mesut Ergin, her şeyden önce konuya bir turizmci olarak bakıldığında da Mavi Bayrak'ların sonuç itibariyle şekilsel olduğuna işaret ederek, "Ama o şekli oluştururken, onun altında bir emeğin olduğu da görülecektir. Plajın temizliği, denizinin temizliği, kirletilmemesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gibi çalışmalarının her biri ayrı ayrı harcanan emeklerin bir sonucudur. Ama tüm bunlar Ayvalık markası için bir vizyonun göstergesidir. Bizim amacımız da plajlarımızı temiz tutmak ve Mavi Bayrak sayısını her sene katlayarak arttırabilmektir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sarımsaklı Plajları Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:27:38. #1.14#
title