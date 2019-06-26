Sarımsaklı Plajı'nda askeri tatbikat alanındaki şemsiyeler kaldırıldı

Ayvalık Belediyesi tarafından, Sarımsaklı Plajı'ndaki askeri tatbikat sahası içinde kalan şemsiyelerin kaldırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat alanında kalan, mülkiyeti Mal Müdürlüğüne, denetimi belediyemize ait halk plajlarında geçerli mevzuat uyarınca sabit gölgelik kullanımı mümkün değildir. CİMER ve BİMER'e giden şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, ticari ya da kişisel kullanımlar için sabit gölgeliklerin bu alanlarda kullanıldığı ve kullandırıldığı görülmüştür. Anayasal hakların halkımız tarafından eşit olarak kullanılabilmesi için mevzuata aykırı olan bir kısım sabit gölgelikler, ilgili başvurular ve kamusal görev gereği kaldırılmıştır."

Kaynak: AA