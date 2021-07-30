Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
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Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

ARAMA ÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEKKayseri'de öğle saatlerinden serinlemek için girdiği Sarımsaklı Barajı Göleti'nde gözden kaybolan Uygur kökenli, akraba olan Selma Abdulhamit (15), Abadushoukuer Teurxunguli (28) ve Musilimai Halimulati'nin (10) arama çalışmaları son buldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEK

Kayseri'de öğle saatlerinden serinlemek için girdiği Sarımsaklı Barajı Göleti'nde gözden kaybolan Uygur kökenli, akraba olan Selma Abdulhamit (15), Abadushoukuer Teurxunguli (28) ve Musilimai Halimulati'nin (10) arama çalışmaları son buldu. Yarın Mersin'den gelecek dalgıçların katılımı ile kaybolan 3 kişi yeniden aranmaya başlanacak. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Doğu Türkistan Derneği Başkan Yardımcısı Seyit Abdulkadir Tümtürk, "Saat 17.00 sularında Kayseri'de bulunduğumuz sırada arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Sarımsaklı Barajı'nda 3 kişinin boğulduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Burada çok şiddetli bir rüzgar ve akıntı var. Şu an içeriden 3 kişinin olduğu bilgisi var. Ancak 3'ü ile de kesin bir bilgi yok. 2 çocuğun suya girmesinden sonra 10-15 metre ilerliyorlar ve düzlük bittikten sonra çökme oluyor. Sonrasında jandarma, UMKE ve AFAD geldi" dedi.


Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)
Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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