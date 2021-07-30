Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor
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Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor

Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Sarımsaklı Barajı göletine giren yabancı uyruklu 2 kız kardeş ve gözden kaybolunca onları kurtarmak isteyen yakınının bulunması için suda arama çalışması başlatıldı.

KAYSERİ'de, Sarımsaklı Barajı göletine giren yabancı uyruklu 2 kız kardeş ve gözden kaybolunca onları kurtarmak isteyen yakınının bulunması için suda arama çalışması başlatıldı. 

Olay, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sarımsaklı Barajı göletine, iddiaya göre, serinlemek için giren 12 ve 15 yaşlarındaki yabancı uyruklu kız kardeşler, kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızların yardım istediğini fark eden 27 yaşındaki yakınları da kurtarmak amacıyla girdiği suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudaki arama- kurtarma çalışması için Turkuaz su altı arama ekipleri de çağrıldı.


Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor
Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor
Sarımsaklı Barajı göletinde kayıp 3 kişi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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