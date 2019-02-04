Sarımsak Üreticisi Fiyatlardan Memnun- Markette 30 TL'ye Satılmasını Doğru Bulmuyoruz- Sarımsak...

Sarımsak üreticisi fiyatlardan memnun...Üretici 15 liradan mal ettikleri sarımsağın markette 30 liraya satılmasına ise tepkili

"Markette 30 TL'ye satılmasını doğru bulmuyoruz"

Sarımsak fiyatları Kastamonu'da 5 TL ile 25 TL arası değişiyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Dünya'ca ünlü Taşköprü Sarımsağının en kalitelisinin fiyatı 16 TL'den alıcı buluyor. Kastamonu merkezde ise en iyi sarımsak 25 TL'den alıcı buluyor.

Son günlerde büyük şehir ve metropol illerde sarımsağın tüketiciyle buluştuğu marketlerde kilogram fiyatının 30 TL'ye kadar yükselmesine Taşköprülü sarımsak üreticileri de tepki gösterdi. Üreticiler bizim 16 TL'ye sattığımız sarımsağın markette 30 TL olması adil değildir ve biz bu rakamı kabul etmiyoruz, tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir küçük boy sarımsaklara da ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor dedi.

"Geçtiğimiz yıl iklimsel olumsuzlukların sarımsak rekoltesine doğrudan yansıdı"

Taşköprü ilçesinde yıllardır sarımsakçılık yapan Fahrettin Tomar;"Sarımsak fiyatlarının son zamanlarda yükselmesinin nedeni geçtiğimiz yıl iklimsel olumsuzlukların sarımsak rekoltesine doğrudan yansıdı ve bununda fiyatlar üzerinde üretici açısından olumlu sonuçları oldu şimdi ilçemizde 5 ile 16 TL arasında sarımsak satılıyor biz bu fiyatları bekliyorduk" dedi.

Sarımsak fiyatları Taşköprü ilçesinde sarımsak ebatına göre değişiklik gösteriyor

Taşköprü ilçesinden farklı bir sarımsak üreticisi olan Cengiz Durgut'ta sarımsağın fiyatlarının Taşköprü'de normal olduğunu market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini savundu. Geçtiğimiz hafta kurulan Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarında küçük boy sarımsak 6 TL'den, orta boy sarımsak 13 ile 14 TL'den, büyük boy sarımsak 15 ile 18 TL'den, den alıcı buldu.

"1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur Taşköprü sarımsağından ayrılmayın"

Son olarak sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar'ın tüketicilere bir uyarıda bulunarak; "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşei (hasat yeri)'ne bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın Taşköprü Sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" şeklinde konuştu.

"Sarımsak, mazot ve gübre için gariban üreticilerde kalmadığı için pahalı"

Kastamonu Merkez'de sarımsak satan Hüsnü Kaya ise mazot ve gübrenin pahalı olmasından dolayı fiyatlarda artış olduğunu ifade ederek, "Bak bu sarımsak, mazot ve gübre için gariban üreticilerde kalmadığı için pahalı. ya şu anda şunun toptan fiyatı 20 lira. Perakende değil yani toptan fiyatı pazara indiğin zaman şu sarımsak 20 lira. Sebebi zenginlerde kaldığı garibanlarda kalmadığı için" ifadelerini kullandı.

"Biz 20 liraya veriyoruz kilosunu iri duble sarımsağımızın pazarda pahalı olmasının sebebi de şu anda ekim başladı"

Sarımsak satıcısı Burak Kaya, kendilerine fiyatların yüksek geldiği ile ilgili taleplerin olduğunu belirterek, "Taşköprü Sarımsağının satıcısıyım. Bize sarımsağın çok pahalı olduğu yönünde talepler geliyor. Hani ucuz olmasını istiyorlar. Başka yerlerde satıcılar. Ankara'da 5 ve 10 lira sattıkları için Taşköprü Sarımsağı diye aslında Taşköprü Sarımsağı değil. Biz daha ucuza alabiliyoruz diyorlar. O şekil oluyor. Biz 20 liraya veriyoruz kilosunu iri duble sarımsağımızın pazarda pahalı olmasının sebebi de şu anda ekim başladı artık. Artık millet ekiyor. Sarımsak yok bu sene dolu vurduğu için çok pahalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA