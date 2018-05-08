Sarımsak Hasadında 15 Bin Tarım İşçisine İş İmkanı

Gaziantep Araban Ovası, yeşil firik sarımsak hasadında 15 bin civarında tarım işçisine günlük peşin yevmiye ile iş imkanı sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen ve kalitesiyle ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadı devam ediyor. Alanları gezerek tarım işçileri ve işçi çavuşlarıyla görüşen Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, "Araban Ovası'nda 20 bin dönümü aşkın alanda sarımsak dikimi yapılan alanın yaklaşık 10 bin dönüm civarındaki alanda geçtiğimiz günlerde başlayan yeşil firik sarımsak hasadında ilçe merkezi, ilçe kırsalı ve çevredeki il, ilçe ve kırsallarında yeşil firik sarımsak hasadında çalışmak üzere Araban Ovası'ndaki sarımsak dikili alanlara günlük taşımalı olarak gelen 15 bin civarında tarım işçisine iş imkanı sağlanıyor" dedi.

Başkan Doğan, Araban ilçe merkezi ve kırsalı başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerden 15 bin civarında tarım işçisine iş imkanı sağlanan yeşil firik sarımsak hasadında yevmiyenin geçen yıl 32 lira olduğunu belirterek, "Araban Ovası'ndaki sarımsak hasadında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl yeşil firik sarımsak hasadında ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan kuru sarımsak hasadında da bölgedeki tarım işçilerine iş imkanı sağlıyor. Hatta, üreticilerimiz zaman zaman tarım işçisi sıkıntısı yaşıyor" şeklinde konuştu.

Arabanlı sarımsak üreticilerinden Tahir Öztürk, "2018 yılı sarımsak dikimi döneminde Araban Ovası'ndaki Kaba Sakız mevkiindeki 230 dönüm şahsıma ait tarlamda dikimini yaptığım sarımsağın yeşil firik sarımsak olarak hasadına başladım. Yeşil firik olarak hasadına başladığım sarımsak tarlalarımda çalıştırmak üzere Araban ilçe merkezi ve kırsalında yolcu dolmuşları kiralayarak günlük taşımalı olarak getirttiğim yaklaşık 175-200 civarında tarım işçisinin yetersiz olduğu zamanlarda da çevre il, ilçe ve kırsalında da taşımalı olarak günlük 150-160 civarında tarım işçisi getirterek çalıştırıyorum. Bu yıl tarım işçilerinin günlük yevmiyesinin 40 lira civarında gerçekleşecek. 2018 yılı yeşil firik sarımsak hasadına başladığım bir dönüm arazide yaklaşık 6-7 ton civarında ürün alıyorum. Sabah saat 7'de işbaşı yapan tarım işçilerim, saat 17.00'de işlerini bırakıp, servis olarak kiraladığım yolcu dolmuşu ile evlerine dönüyor. İşçilerimin servis ücretlerini de günlük yevmiyeleri ile birlikte her gün peşin olarak ödeme yapıyorum. Araban Ovası'ndaki sarımsak dikimi ve hasadı dönemlerimizde her yıl binlerce tarım işçisine iş imkanı sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP