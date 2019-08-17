Sarımsak festivalinde "temmuz" vurgusu

17.08.2019 14:46

Taşköprü Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde tüketiciler, temmuz ayından önce satılan ürünlerin Taşköprü sarımsağı olmadığı yönünde uyarıldı.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde, Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmayla "En Güzel Sarımsak" ve "En Güzel Buzağı" seçildi.

Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen yarışmalara 50 sarımsak üreticisi ile 50 buzağı yetiştiricisi katıldı.

Tarlalarında özenle yetiştirdikleri sarımsaklarıyla yarışmaya katılan üreticiler birincilik için mücadele etti. Jüri üyeleri tarafından sarımsaklar, büyüklüğüne, rengine ve tadına göre derecelendirildi.

Sarımsak yarışmasında, Alatarla köyünden katılanlar ilk üç dereceyi aldı. Yunus Ulu birinci, Alper Pamuk ikinci, Serhat Gökmen üçüncü oldu.

Buzağı yarışmasında ise Aşağı Çit köyünden Hasan Buğdaycı birinciliği, Haznedar köyünden Fatih Akyel ikinciliği ve Ethem Mahallesi'nden Sedat İyisan üçüncülüğü elde etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere yaptığı açıklamada, adına festivaller düzenledikleri Taşköprü sarımsağının en iyisini seçtiklerini söyledi.

Taşköprü'de tarımın yanı sıra hayvancılığın da yoğun bir şekilde yapıldığını anlatan Çatal, "Bizim sadece sarımsağımız değil çiftçiliğimiz ve hayvancılığımız da meşhur. O nedenle en güzel buzağı yarışmasını da gerçekleştirdik." dedi.

Her sarımsağın Taşköprü sarımsağı olmadığına işaret eden Çatal, şunları dile getirdi:

"Bizim sarımsağımız temmuzun ilk haftası çıkar. Temmuzun ilk haftasından önce çıkan sarımsak Taşköprü sarımsağı değildir. Tüketiciler sarımsak alırken buna dikkat etmeli. Bir de bizim sarımsağımız beyaz değildir, ince belli bir sarımsaktır. Aromasından da çok kolaylıkla bilinebilir."

Yetiştirdiği sarımsak ile birinciliği kazanan Yunus Ulu ise bu yıl 12 dekar alanda ekim yaptığını söyledi.

Sarımsaklarına gözü gibi baktığını anlatan Ulu, "Az üretiyorum ama güzel bakıyorum. Sarımsak işi, evde bildiğimiz bir çocuk büyütmek gibi. Çocuğunuz ağladığı zaman gece saate bakmadan kalkıp bakımını yapıyorsunuz, sarımsak da aynı şekilde. Sarımsağımıza gece gündüz demeden özenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA