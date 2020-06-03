Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu
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Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu Görenler gözlerine inanamıyor, yine de alıyorlar Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor.

03.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:07

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Görenler gözlerine inanamıyor, yine de alıyorlar

BURSA - Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor. Görenler gözlerine inanmasa da kilogram yerine gram gram satışı yapılıyor.

Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.

Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi. "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"

Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer.

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Kaynak: İHA

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