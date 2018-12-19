Sarılmak İçin Tasarlandı

– Japon teknoloji firması GROOVE X Inc. dünyaya sevgi yaymayı amaçlayan robotu Lovot'u satışa çıkardı. İsmini, love (aşk, sevgi) ve robot kelimelerinin birleşiminden alan Lovot, bir robottan çok pelüş bir oyuncağa benziyor. İnsan dokunuşlarını algılayan özel sensörler ile donatılmış başının üzerinde yer alan kamera ve pelüş giysisiyle oldukça sevimli görünen Lovot sadece sarılmak için tasarlandı.

Lovot, iki tekerleğin üzerinde hareket ediyor ve sevgi istediği zaman iki kanada benzeyen kollarını açarak sizden ona sarılmanızı istiyor.

Groove X "Lovot, insanlar için görevler yapacak bir robot olarak tasarlanmadı. Daha çok ilgi ve sevgi bekliyor. Bazen de tanımadığı insanlara karşı utangaç davranıyor" açıklamasını yaptı.

Teknolojinin insanları yalnızlaştırdığı dünyada Lovot, Sony'nin robot köpeği AIBO'ya benzetildi. Büyük etkileyici gözleriyle çocukların ve yetişkinlerin sevgilisi haline gelebilecek bu sevgi dolu robotlar Japonya'da 596 bin Yen'e (yaklaşık 5,300 Dolar'dan) çift halinde satışa çıkarıldı. - N

Kaynak: DHA