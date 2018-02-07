Sarıldığı Terzinin Cüzdanını Çalan Kadın Yakalandı
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Sarıldığı Terzinin Cüzdanını Çalan Kadın Yakalandı

Samsun’da sarıldığı terzinin cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıldığı Terzinin Cüzdanını Çalan Kadın Yakalandı

Samsun'da sarıldığı terzinin cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek terzisi, iş yerine gelip aniden kendisine sarılan kadının bu sırada içinde yaklaşık 2 bin lira para ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanını çaldığını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri olayla ilgili 43 yaşındaki Z.Ö. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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