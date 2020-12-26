Sarıkorkmaz Mahallesi'nde yeni yol çalışmaları başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, 18'inci madde uygulaması tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı için harekete geçti. İlk çalışma, Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak'ta başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehrin ulaşım sorununun çözümü ve yeni yerleşim yerlerinin düzenlenmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını başlattı. İlk olarak 18'inci madde uygulamasının tamamlandığı Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak'ta iş makineleri çalışmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da ekipler faaliyetlerini sürdürdüler.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: "Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak'ta çalışmalara başladık. 18'inci Madde uygulaması bitti, yol terkleri tamamlanmış oldu. Yol çalışmalarına başladık. Buradan sonra Aktaş Sokak ve Uzunmehmet Mahallesi'ne bağlantı yolları açılıyor. 20 metrelik, 10 metrelik, 7 metrelik yolların açılmasına başlandı. Ayrıca Sarıkokmaz Mahallesi Hürriyet Sokak, İhsan Likoğlu Sokak bağlantı yolunda trafiğin yoğunlaştığı yerde tek şerit olan yol çift şeride çevrildi. Belediyemizce 18. Madde uygulaması tamamlanan yerlerde yol çalışmaları devam edecek. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Yol çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp alt yapı çalışmalarına geçilecek. Alt yapı çalışmalarından sonra da asfalt ve kaplama işlemleri yapılacak."

Sarıkokmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk de Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ederek şunları söyledi: "Son bir iki yılda bu civara 400 - 500 daire yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Yollarımız çok dardı. Sağ olsun Başkanımız Halil Posbıyık'a müracaat ettik ve yol çalışması başladı. Çok güzel genişliyor. Ben Başkanıma ve ekibine, Sarıkokmaz Mahallesi adına çok teşekkür ediyorum. Ereğli Halkı Başkanını seviyor. Başkanına değer veriyor. Başkan da halkına değer veriyor. ve eksiklerimiz gün geldikçe pandemi döneminde olmamıza rağmen tamamlanıyor. Yapmacık değil yürekten teşekkür ediyorum. Kanayan bir yarayı kapatmış olduk." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı