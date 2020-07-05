Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti
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Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti

Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve akrepleri bile avlayabilen zehirli sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti.

Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti
05.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:47

Kırıkkale'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve akrepleri bile avlayabilen zehirli sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Danacıobası köyünde Hakan Çalman (35), evinin önünde 'sarıkız' örümceğini görünce tedirgin oldu, fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Oldukça zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğunda ve 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sarıkız; böcek, yılan, kemirgen gibi canlıları yiyerek besleniyor.

Akrep de avlayabilen sarıkız örümceği oldukça tehlikeli canlılar arasında yer alıyor. Zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Çoğunlukla çöl bölgelerinde görülüyor. Saldırgan yapıya sahip olan sarıkız örümceği dünyada çöl bölgelerinde Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülebiliyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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