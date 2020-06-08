Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oldu

Mersin'in Silifke Sarıkeçili Yörüklerin yaşamını konula alan 'Tunna Misali' filmin çekimleri sürüyor.

Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oldu
08.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:40

Mersin'in Silifke Sarıkeçili Yörüklerin yaşamını konula alan 'Tunna Misali' filmin çekimleri sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son konargöçerler olan Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamının anlatıldığı 'Turna Misali' adlı filmin setini ziyaret etti. Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok ile birlikte seti gezen Başkan Seçer, filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz'dan film hakkında bilgi aldı. Başkan Seçer, Sarıkeçili Yörükleri Dernek Başkanı Pervin Çoban Sarvan'la da sohbet ederek, Yörüklerin göç yollarında yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.Filmin, kadim kültürün tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Bu çalışma Mersin'in tanıtımı açısından da önemli. Bizi ilgilendiren taraflarından biri de bu. Kentimizin tanıtılmasını istiyoruz. Bu güzel bir araç olacak. Mersin'in, tabiri caizse dağın başında, tam anlamıyla keşfedilmemiş nadide bir çiçek olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz. İşte bu tip çalışmalar buna çok büyük katkı sunacak diye düşünüyorum" diye konuştu.Filmin yönetmeni İffet Eren Danışman Boz, film fikrinin 12 yıl önce doğduğunu söyledi. Görüntü yönetmeni Eyüp Boz'un, göç yollarında engellerle karşılaşan Sarıkeçililerle ilgili belgesel çektiğini hatırlatan Boz, daha sonraki süreçte, Sarıkeçili kültürünü daha iyi anlatabilmek için drama bir eser üretilmesi gerektiği fikrine ulaştıklarını anlattı.  Filmin çekimi için Eyüp Boz'un önce kendisini, daha sonra Yörük kültüründen gelen oyuncu Yüksel Aksu'yu ikna ettiğini kaydeden Boz, "Filmin kaba kurgusu TRT'de izlendi ve çok beğenildi. Korona salgını nedeniyle bazı gecikmeler oldu. Film çekimi için bize her türlü kolaylığı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.  Filminin senaristi ve yönetmeni Eyüp Boz, "Benim en büyük hayalim bu kültürün, özellikle geleneksel şekilde deveyle göçün yok olmaması. Bu koruma altına alınırsa bu film amacına ulaşmış olacak" diye konuştu.Turna Misali filminin oyuncuları arasında yer alan ve kendisi de Sarıkeçili bir Yörük olan Yüksel Aksu da şunları söyledi:

"Biz 12 yıl önce buraya belgesel çekmeye gelmiştik. Ben de Sarıkeçili kökenli bir Yörüğüm, Muğlalıyım. Bir Yörük olarak Yörük olmayı bu belgesel çekimlerinde öğrendim ve çok çok büyük bir kıymet olduğunu anladım. Nenemin de lakabı 'Yörük Ayşaydı. Onunla gurur duymayı öğrendim. Şimdi bu 12 yıl içinde Eyüp ve iffet, güzel bir senaryo yazdılar. Evrensel ya da yerel kültürümüzü nakşetmek, yansıtmak bizlerin sanatçı olarak sorumluluğu." dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Zülfü Demirbağ Berat Albayrak Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamı film oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:44:24. #1.14#
title