Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
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Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı

Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ - Haberler | Güncel

MERSİN'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal kesimlerinde kış mevsimini çadırlarda geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman'a 40 gün süreck göç yolculuğuna başladı.

MERSİN'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal kesimlerinde kış mevsimini çadırlarda geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Konya ve Karaman'a 40 gün süreck göç yolculuğuna başladı. Göç havadan da fotoğraflandı.

Kış aylarını Mersin'in sahil kesimlerinde geçiren Sarıkeçili Yörükleri, Karaman ve Konya'a göçe başladı. Yaklaşık 40 gün sürecek göç sırasında bazı Yörükler, deveyle yolculuk yapıyor. Bu kadim kültürü yıllardır sürdüren ailelerden bazıları ise çadır ve eşyalarını traktör ya da kamyonete yükleyerek günlük 5-10 kilometre yol gidip, konaklayarak göç ediyor.Sarıkeçili Yörüklerinden 'Kuş Ali' lakabıyla tanınan Ali Uçar (63), Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor. Uçar, keçileri ve develeriyle Bozyazı ilçesinden çıktığı göç yolculuğunu konaklama noktası olan Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Söğüt Yaylası'nda Akdeniz sahilinde, bazen Torosların sarp yamaçlarında, bazen de karayolunda devam ettiriyor. Uçar, dağda oldukları için koronavirüs salgınından pek etkilenmediklerini söylüyor. Yörüklerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını kaydeden Uçar, "Bize bir sıkıntı olmadı. Bozyazı'dan yola çıktık, Karaman, Konya'ya kadar gideceğiz" dedi.


Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı
Sarıkeçili Yörüklerin 40 gün sürecek göçü başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa GÜMÜŞ

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