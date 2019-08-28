Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu ve uzun dönüş yolculuğu başladı

28.08.2019 17:24

Bozkır ilçesi ve çevresindeki yaylalara ilkbahar aylarında göç edip gelen Mersin'in Sarıkeçili Yörükleri geri dönüşe geçti.

Mersin bölgesinde halen konargöçer yaşam süren yörüklerin son temsilcilerinden Sarıkeçili yörükleri, havaların soğumaya başlamasıyla Bozkır ve çevresinde dört aydır yaşadıkları yaylaları arkalarında bırakarak, Mersin yaylalarına doğru yüzlerce keçi ve deveden oluşan sürüleriyle uzun ve zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

Kaynak: AA