Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor

Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Kültür Sanat

Kış mevsiminde Mersin'in sahil kesimlerinde konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'nin, yazı geçirecekleri yaylalara doğru başlattıkları yolculuk sürüyor.

Kış mevsiminde Mersin'in sahil kesimlerinde konaklayan Sarıkeçili Yörükleri'nin, yazı geçirecekleri yaylalara doğru başlattıkları yolculuk sürüyor.

Kışı Mersin'in Aydıncık, Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde ormanlık alanlarda geçiren Sarıkeçili Yörükleri'nin, Karaman ve Konya Toroslarının yaylalarına göçleri nisan ayının ortalarında başlıyor.

Akdeniz sahili ile Toros yaylaları arasında develeri, atları ve keçileriyle göç eden Sarıkeçili Yörükleri, yaklaşık bir ay önce Mersin'den başlayan yolculuklarında Karaman'a ulaştı.

Yaklaşık 250 Sarıkeçili Yörüğü, zamana direnip geleneklerini tüm zorluklara rağmen sürdürmeye çalışıyor.

" Tek farkımız deve yerine ulaşım araçları kullanmamız"

Mersin'in Bozyazı ilçesinden ailesiyle yola çıkan Sarıkeçili Yörükleri'nden Mustafa Bacak (42), AA muhabirine, zorlu göçe nisan ayının ortalarında 3 aile olarak başladıklarını anlattı.

900 keçi ve 6 develerinin olduğunu dile getiren Bacak, Mersin'den başladıkları zorlu göçlerinde Karaman'a ulaştıklarını söyledi.

Bacak, yarım asır önce bine yakın Sarıkeçili ailesinin olduğunu belirterek, "Biz Bacak ailesi olarak 2 ağabeyim ve ben, 3 aileyiz. Beraber hareket ediyoruz. 30 yıl öncesinden tek farkımız develer yerine çoğunlukta traktörle göç etmemiz. Başka hiçbir farklılık yok." dedi.

"Çocuklarımız dünyaya gözlerini çadırda açar, çadırda büyür"

Sarıkeçili Yörüklerinin kışın sahile indiğini, yazın da Konya ve Karaman'ın yaylalarına göç ettiğini vurgulayan Bacak, şunları kaydetti:

"Keçilerini yavrulatır, sabah göçünü hazırlar yola çıkarız. Erkeklerden ve kadınlardan genç olanlar hayvanları güderek konaklayacakları yere varır. Yaşlılar ise konaklayacakları yerde çadır kurup hazırlık yaparlar. Hayvanlar sağılır, su ihtiyaçları giderilir. Peynir, yoğurt yapılır. Ertesi gün yine hayat aynı şekilde devam eder. Bir günümüz böyle geçer. Bu yüzlerce yıldır böyledir. Çocuklarımız dünyaya gözlerini çadırda açar, çadırda büyür."

Yörüklerin sorunlarının büyüdüğünü ve bu hayatı sürdürmelerinin zorlaştığının anlatan Bacak, yüzlerce yıl önce hazırlanan ve kullanılan göç yollarında artık kiraz bahçeleri ve tarlaların olduğunu bildirdi.

Bacak, yıllardır akan çeşmelerin teknelerinde artık suların olmadığını dile getirerek, "Bu sular bahçe sulanmada kullanılıyor. Tüm yetki muhtarlarda. Nerede zorlu, işe yaramaz bir güzergah varsa bize orası gösteriliyor. Orman dairesi izin veriyor, muhtarlara söz geçiremiyoruz." diye konuştu.

Sarıkeçili Yörükleri'nin dağların bekçisi olduğunu ifade eden Bacak, "Bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında üretim yapıp ülke ekonomisine, kültürüne katkı sağlıyoruz. Gençlerimiz artık bu işi yapmak istemiyor. Bizler ise gücümüz yettiği kadar sürdüreceğiz çünkü bizim yaşam tarzımız, işimiz bu." ifadelerini kullandı.

"Şartlarımız zor ama ben böyle yaşamayı seviyorum"

Fadime Bacak (44) da çadırda doğup, büyüdüğünü belirterek, "Şartlarımız zor ama ben böyle yaşamayı seviyorum. Sabah göçümüzü yükler, öğlen yıkar, ertesi gün sabah tekrar yükleriz. Günümüz böyle çalışmayla geçer. Böyle yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız sürdürür mü bilemiyorum." dedi.

Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor
Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor
Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor
Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıkeçili Yörükleri'nin zorlu göçü devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:48:30. #1.13#

title