: Sarıkeçili Yörükleri "en değerli varlıklarını" depremzedeler için bağışladı

02.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:10

Toros Dağları'nda, Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörükleri, "en değerli varlıkları" olarak gördükleri ve geçim kaynakları keçilerinden 100'e yakınını Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye verilen desteklere Sarıkeçili Yörükleri de katıldı.

Yörükler, Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran'a, depremzedeler için yardım yapmak istediklerini iletti.

Savran ve bazı gönüllü Yörükler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteğiyle Toroslar'daki göçerlerin çadırlarını ziyaret etti.

Depremzedeler için yapılacak yardıma duyarsız kalmayan Yörükler, geçim kaynakları sürülerinden keçi bağışında bulundu.

Yörüklerin bağışıyla toplanan yaklaşık 100 keçi, araçlara yüklenerek Gülnar ilçesindeki Mersin Büyükşehir Mezbahanesine götürüldü.

Burada kesilecek keçilerin etleri, paketlenerek belediyeye ait araçlarla deprem bölgesine ulaştırılacak.

"Yardımlarımızı 'geçmiş olsun' temennisiyle götüreceğiz"

Savran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Yörüklerin oldukça üzgün olduğunu söyledi.

Depremzedelerin acılarını paylaşmak için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Savran, şöyle devam etti:

"Orada yaşanan acı burada da hissedildi. Çünkü biz her zaman çadırdayız. Deprem bölgesindeki insanlarımızı anlıyoruz. Yaramız çok derin, acımız çok büyük. Göçerlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, çocuğumuz, 'bu kaynayan kazanda bizim de katkımız olsun' dedi. Her Yörük birer, ikişer keçisiyle bu kampanyaya destek oldu. Yardımlarımızı 'geçmiş olsun' temennisiyle götüreceğiz. 'Biz de sizinle beraberiz' dilekleriyle bu yaşanılan acı gerçeğe bir nebze de teselli olmak için o bölgede olacağız."

Savran, yardımları kısa sürede bölgeye göndereceklerini vurgulayarak, "Bu hepimizin acısı. Birebir yanlarında olarak bu acının daha güzel sarılacağını, daha çabuk destek olacağımız inancına varıldı. Yardımı dokunan, bize ulaşan, ulaşmaya çalışan, sesimize ses olan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir acıyı tekrar yaşamayız." diye konuştu.

Yörüklerden "yaraların hızlıca sarılması" temennisi

Sarıkeçili Yörüklerinden Tufan Yağal, depremzedeler için devletin birçok desteğinin olduğunu, kendilerinin de dayanışma içinde az da olsa yardımda bulunduklarını aktardı.

İbrahim Bacak da depremzedeleri unutmadıklarını belirterek, "Kardeşlerimize bizim de bir katkımız olsun istedik. Geçmiş olsun. Yaraların hızlıca sarılmasını temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karalı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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